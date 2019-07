Um homem de 25 anos foi hoje detido, pelas 02:20, na freguesia da Mina de Água, no concelho da Amadora (distrito de Lisboa), por suspeita de violência doméstica sobre a ex-namorada, anunciou a Polícia de Segurança Pública (PSP).

Após informação de “um possível sequestro” e mobilização de meios, os polícias foram recebidos pelo suspeito, que “afirmou estar tudo dentro da normalidade e que no interior estaria a sua namorada e um amigo”.

Porém, a jovem, de 19 anos, “esclareceu que tinha sido levada contra a sua vontade para aquela casa, mantida fechada e trancada no interior de um quarto e ameaçada de morte com recurso a uma arma branca, durante cerca de sete horas”.

A vítima disse ainda que já teve “uma relação amorosa com o suspeito, terminada há cerca de dois meses, sem que o mesmo estivesse de acordo”, adiantou a PSP, revelando que o detido teve de comparecer no Tribunal Judicial da Comarca de Lisboa Oeste - Juízos da Amadora –, desconhecendo-se até ao momento quais as medidas de coação aplicadas.