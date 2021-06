Uma mulher de 36 anos foi detida, na segunda-feira, em Albufeira, depois de ter atacado o companheiro com uma tesoura, ferindo-o "em parte vitais do corpo", segundo a GNR.

A detida responde pelo crime de violência doméstica, uma vez que foram várias as ameaças verbais e físicas ao companheiro, também de 36 anos.

No seguimento de uma investigação por violência doméstica, os militares da Guarda apuraram que a suspeita ameaçava de morte e agredia fisicamente a vítima, seu companheiro de 36 anos, provocando-lhe medo e inquietação. A detida, com recurso a uma tesoura, e com o intuito de atentar contra a integridade física da vítima, infligiu-lhe vários golpes em partes vitais do corpo", indica a GNR.