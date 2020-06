Uma mulher foi baleada este sábado em Papagovas, na Lourinhã, sendo o companheiro o principal suspeito do crime, disse à TVI24 fonte da GNR.

As autoridades têm, nesta altura, uma operação em curso no local, com vista à detenção do suspeito. A vítima terá sido hospitalizada.

A Polícia Judiciária também já foi mobilizada.

As autoridades receberam o alerta pelas 18:45 deste sábado. A vítima e o agressor estarão na casa dos 60 anos.