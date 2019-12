/ AM

A GNR deteve uma mulher com 41 anos, pelo crime de violência doméstica, suspeita de agredir o companheiro, de 56 anos, com uma arma branca, no concelho de Seia, foi anunciado esta quarta-feira.

Segundo o Comando Territorial da GNR da Guarda, a mulher foi detida na segunda-feira, após os militares terem recebido uma denúncia dando conta de que teria havido uma agressão com uma arma branca (faca de cozinha).

A detida foi presente ao Tribunal Judicial de Seia para primeiro interrogatório e ficou sujeita às medidas de coação de proibição de contactos e de aproximação da vítima a menos de 200 metros (controlada por pulseira eletrónica).