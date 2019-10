O caso ocorreu em Alvor, no concelho de Portimão, a vítima conseguiu sobreviver, apesar dos ferimentos graves, e já está estável.

O casal tinha-se cruzado por acaso na rua, junto a um condomínio privado. Envolveram-se numa discussão que terminou com a mulher a perfurar a zona do tórax da vítima com uma faca de dez centímetros.

O homem e a agressora eram casados, mas já tinham iniciado o processo de divórcio.

As autoridades garantem que os desentendimentos eram recorrentes e, em regra geral, relacionados com o filho menor que têm em comum.

A mulher acabou detida pela GNR mas, por se tratar de um homicídio na forma tentada, o caso foi entregue à Polícia Judiciária.