Um homem foi detido, na passada quarta-feira, em flagrante delito quando agredia a ex-companheira na casa onde o casal chegou a residir. Em comunicado, a PSP de Sintra revela que, momentos antes da agressão, a vítima circulava com uma amiga na rua, em Agualva-Cacém, quando "foi surpreendida por trás pelo seu ex-companheiro, que a agarrou pelo braço proferindo 'Já te apanhei'”.

"A vítima foi obrigada a deslocar-se à casa onde viveu com o suspeito, com o pretexto de ir buscar os gatos, os únicos bens da vítima ainda naquela casa. Já no interior da habitação e após a entrada da vítima, o suspeito barrou a entrada à testemunha e, após fechar a porta, apertou-lhe o pescoço e desferiu-lhe vários murros no peito", lê-se na nota.

Perante os gritos da vítima, a amiga acabaria por chamar a polícia. que deteve o suspeito em flagrante delito.

A vítima apresentava-se débil e fragilizada, com "marcas visíveis de agressões no seu corpo", tendo de receber assistência hospitalar.

"No âmbito das diligências subsequentes, a PSP conseguiu estabelecer ligações do suspeito a outro crime de violência doméstica praticado contra a mesma vítima", diz ainda a PSP.

O suspeito ficou em prisão preventiva.