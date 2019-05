Dois homens foram detidos por suspeita de violência doméstica nos concelhos de Torres Vedras e Lourinhã, no distrito de Lisboa, tendo um deles causado um acidente na autoestrada numa tentativa de matar a companheira, foi anunciado esta segunda-feira.

De acordo com um comunicado da GNR, num dos casos, em Torres Vedras, o agressor, de 30 anos, agredia fisicamente a companheira, de 27 anos, que chegou a receber tratamento médico devido às agressões sofridas.

Numa das discussões, enquanto circulavam com a própria viatura na autoestrada, o homem embateu o veículo contra as guardas de proteção da via, provocando um embate e consequente despiste, com o objetivo de provocar a morte de ambos, descreve o comunicado da GNR.

Depois de presente a tribunal, o suspeito ficou com pulseira eletrónica e proibido de contactar a vítima e de se aproximar da sua residência.

Num outro caso, na Lourinhã, um homem, de 31 anos, é suspeito de agredir fisicamente e ameaçar com arma branca a sua companheira, de 28 anos, e ficou a aguardar julgamento em prisão preventiva, após ter sido presente a tribunal.