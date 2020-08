A GNR deteve, quinta-feira, dois homens por suspeitas de violência doméstica. Ambos foram já presentes a tribunal e as medidas de coação aplicadas foram, entre outras: "termo de identidade e residência, proibição de contactar a ofendida por qualquer meio, afastamento da residência, não se podendo aproximar num raio de 300 metros, vigiado por pulseira eletrónica".

A informação foi divulgada pela Guarda Nacional Republicana, através de um comunicado. Num dos casos, o suspeito de 34 anos, foi detido em Vila do Conde. Os militares da Guarda apuraram que o suspeito, de 34 anos, "consumidor habitual de bebidas alcoólicas, agredia, injuriava e ameaçava a sua companheira, de 28 anos, com quem habitava desde janeiro de 2020", lê-se no comunicado. Que descreve ainda, uma tentativa de asfixia da vítima:

"A vítima, pessoa vulnerável em razão de uma doença que lhe atribuiu 95% de incapacidade, foi obrigada a passar muitas horas exposta e abandonada numa habitação devoluta, sem quaisquer condições de habitabilidade. Num episódio de agressões, o suspeito tentou asfixiá-la com recurso a uma almofada, como forma da vítima não conseguir pedir socorro e auxílio, motivos que levaram à sua detenção".

Já no segundo caso, "um homem de 63 anos, foi detido por agressões à sua ex-mulher, de 56 anos, com quem ainda partilha a habitação, depois de 26 anos de matrimónio. A vítima era agredida através de bofetadas, murros e empurrões, chegando a perder os sentidos num dos episódios de violência e a ser ameaçada de morte. No último episódio de violência, o detido, munido de um ferro, ameaçou matar a vítima, bem como uma testemunha que se encontrava presente".