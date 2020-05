Um homem de 42 anos foi detido pela PSP, na quinta-feira, por ser suspeito da prática do crime de violência doméstica.

Em comunicado, a PSP diz que o suspeito foi detido após investigação, uma vez que "no início do mês de março, a vítima iniciou o contacto com os polícias, narrando episódios de agressão, injúrias e ameaças de morte por parte do suspeito após o fim da relação".

Assim, depois do suspeito se ter deslocado à residência da vítima "na posse de objetos susceptíveis de provocar a morte à mesma, nomeadamente um recipiente com gasolina, um martelo, um isqueiro e um objeto em tudo semelhante a uma arma de fogo", a PSP deu início ao processo de investigação com vista à proteção da vítima.



"Na sequência de inquérito e resultado da investigação realizada, em comunhão de esforços com o Comando Distrital de Leiria, área de residência do suspeito, foi dado cumprimento aos mandados emanados por Autoridade Judiciária e consequente detenção", acrescenta o comunicado,

O detido foi presente no Tribunal Judicial da Comarca de Loures, tendo ficado em prisão preventiva.