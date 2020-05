A Polícia Judiciária, através da Diretoria do Sul, deteve um homem de 50 anos por fortes indícios da prática dos crimes de violação agravada e violência doméstica.



Em comunicado, a PJ diz que "os factos em investigação ter-se-ão verificado ao longo de vários anos, iniciando-se os episódios de violência doméstica sobre a companheira, uma mulher com 46 anos de idade, a partir do ano de 2007, altura em que também se iniciou a relação entre ambos".



"Os abusos sexuais que visaram a enteada, uma jovem atualmente com 19 anos de idade, iniciaram-se quando esta contava apenas com 10 anos de idade e foram evoluindo de gravidade, verificando-se o último ato sexual a 12 de maio de 2020", acrescenta a nota.

As agressões físicas, psicológicas e sexuais verificavam-se no interior da residência do agregado, em ambiente totalmente controlado pelo suspeito.



O ciclo de violência terminou quando os factos foram denunciados à Polícia Judiciária.

O suspeito será presente a tribunal para aplicação de medidas de coação. O inquérito é dirigido pelo Ministério Público da Secção de Olhão do DIAP de Faro.