A PSP deteve em Lisboa um homem, de 49 anos, em flagrante delito pela prática reiterada de crime de violência doméstica contra a sua companheira, o que ocorria há mais de quatro anos, anunciou hoje aquela força policial.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, através da 2.ª Divisão Policial, deteve o homem na passada quinta-feira, na freguesia de Marvila e, segundo as autoridades, as agressões físicas e psicológicas por parte do suspeito, com problemas de dependência de álcool, ocorriam há mais de quatro anos, altura em que o mesmo tinha acabado de cumprir uma pena de prisão efetiva.

Apesar das agressões serem recorrentes desde que saiu da prisão, só na quinta-feira a PSP teve conhecimento das mesmas, depois de numa discussão a vítima se ter escondido numa arrecadação até ser socorrida pelas autoridades.

O suspeito ainda tentou agredir a vítima com socos, embora não o tenha conseguido fazer dada a intervenção policial.

O homem foi presente a tribunal tendo sido aplicada como medida de coação a prisão preventiva.