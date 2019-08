/ AM

A GNR deteve em Paços de Ferreira um homem de 77 anos que ameaçou matar a mulher, de 63 anos, a tiro de caçadeira, informou hoje fonte policial, acrescentando que o suspeito está já sob vigilância eletrónica.

“Na sequência da denúncia de que estaria a ocorrer um crime de violência doméstica, os militares apuraram que, após uma discussão entre um casal, o suspeito saiu da sua residência aos gritos e, empunhando uma caçadeira, ameaçava de morte a vítima, sua esposa, de 63 anos”, indica a GNR, em comunicado, explicando que os factos ocorreram no sábado em Freamunde, no concelho de Paços de Ferreira, distrito do Porto.

O agressor foi retido pelos vizinhos, “que conseguiram retirar-lhe a arma”, e a vítima, segundo a GNR, “era constantemente agredida física e psicologicamente pelo marido e apresentava vários hematomas no corpo, tendo sido conduzida a uma unidade hospitalar para observações”.

Além da detenção do suspeito, os militares apreenderam duas caçadeiras, uma catana e 110 cartuchos calibre 12.