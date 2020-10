Dois homens, pai e filho, foram detidos pela prática do crime de maus-tratos a um casal de idosos, em Águeda, no distrito de Aveiro, informou hoje a GNR.

Em comunicado, a GNR esclarece que os suspeitos, de 20 e 44 anos, foram detidos no decorrer de uma investigação que teve início em abril deste ano.

"Os militares da Guarda apuraram que as vítimas, um homem de 82 anos e uma mulher de 78 anos, sofriam maus-tratos verbais e psicológicos por parte do filho e do neto", refere a mesma nota.

Durante uma busca domiciliária, foram apreendidas duas reproduções de arma de fogo em plástico, uma arma elétrica e uma botija de CO2 (Dióxido de Carbono).

Os detidos foram presentes na terça-feira a primeiro interrogatório judicial, no Tribunal de Aveiro, tendo-lhes sido aplicadas as medidas de coação de afastamento da residência e proibição de contatos por qualquer forma com as vítimas.