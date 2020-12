Um jovem de 17 anos foi detido no dia 11 de dezembro por suspeitas de ter efetuado cinco roubos em Lisboa. Segundo o comunicado da PSP, o menor pertencia a um grupo constituído por três homens, que assaltava essencialmente idosos com recurso a agressões, inclusivé com armas brancas.

Os suspetios vieram a apoderar-se de objetos de valor, como telemóveis, peças em ouro ou joalharia, para além do dinheiro obtido na sequência dos assaltos.

Os outros dois membros do grupo já tinham sido detidos pela PSP, ficando sujeitos a prisão preventiva.

O jovem foi detido fora de flagrante delito, na sequência de mandados de detenção.

Ao todo, o grupo será responsável por uma dezena de roubos violentos que terão originado proveitos de mais de 20 mil euros.

O jovem acabou por ser presente a tribunal, que também aplicou a medida de coação de prisão preventiva.