Os detidos foram presentes a 1.º interrogatório judicial junto da Comarca de Lisboa Oeste e como medida de coação todos ficaram com apresentações semanais.

Face à idade dos elementos dos grupos e à gravidade das rixas, a PSP promoveu a investigação sob a alçada do Ministério Público, solicitando à autoridade judicial os 21 mandados de busca domiciliária, dos quais resultaram a apreensão de quatro armas de fogo, uma arma de alarme, uma reprodução de arma de fogo, uma carabina de pressão de ar, diversas armas brancas e munições de diversos calibres.

Os dois grupos, segundo a PSP, participaram em rixas violentas com recurso a armas de fogo e armas brancas, das quais resultaram “feridos graves e grave perigo para a vida” .

Da operação resultaram nove detidos, com idades compreendidas entre os 17 e os 26 anos, por suspeita da autoria dos crimes de associação criminosa, tráfico de droga e posse de arma proibida.

A PSP deteve nove pessoas na região de Lisboa e desmantelou dois grupos associados à delinquência juvenil que ao longo do último ano participaram em várias rixas violentas, das quais resultaram feridos graves.

