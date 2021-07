A noite desta sexta-feira ficou marcado por episódios de violência em Reguengos de Monsaraz. Junto a um bar da localidade alentejana, dois grupos de pessoas envolveram-se em trocas de agressões, e houve mesmo um jovem a ser atropelado.

As cenas ficaram todas documentadas em vídeo, o qual tem caráter de alguma violência, pelo que alertamos para as pessoas mais sensíveis.

O vídeo amador a que a TVI teve acesso mostra um homem numa viatura de cor preta que aparenta estar alterado.

Começa por sair do carro e agredir com violência uma das pessoas presentes. Um grupo tenta acalmá-lo, mas o homem acaba mesmo por regressar ao carro, com o qual atropelou um jovem que ali estava.

O homem acaba por fugir no mesmo carro, enquanto que os dois grupos se envolvem em mais trocas de agressões, com cadeiras e mesas a voar de parte a parte.

Todo o episódio ocorreu perante a incapacidade de dois militares da GNR em controlar a situação.