Noah Tindle tinha apenas quatro semanas quando a mãe reparou que tinha um dos olhos inchado, sempre a lacrimejar. Alarmada, Ashleigh White pediu conselho médico, mas disseram-lhe que Noah deveria ter apenas o canal lacrimal entupido.

Dias depois, em setembro do ano passado, Ashleigh notou que se começavam a formar bolhas em torno do olho do filho recém-nascido e foi às urgências, suspeitando de que Noah poderia ter sido infetado com o vírus do herpes. Insistiu com os médicos, que medicaram Noah e acabaram por fazer exames para apurar se a suspeita da mãe estava correta. Dias depois, quando receberam os resultados, confirmou-se que Noah tinha o HSV1 - herpes-vírus simples - que pode ser letal nos mais pequenos se não tratado a tempo.

No Facebook, Ashleigh contou que decidiu colocar imagens do filho e fazer um alerta, por ver cada vez mais bebés infetados com este vírus. Noha, disse à imprensa britânica, terá sido infetado num batizado a que foi com os pais quando tinha apenas quatro semanas, e onde recebeu beijos de vários amigos da família.

O bebé, que tem agora nove meses, passou dois meses e meio no hospital a recuperar da doença e, em março passado, teve uma recaída. No entanto, tem continuado a desenvolver-se normalmente. "Foi fisica e mentalmente esgotante ver o Noha tão mal e eu faria qualqeur coisa para que as famílias não tivessem e passar pelo que nós passámos, por isso, por favor, não beijem recém-nascidos", escreveu a britânica no Facebook.