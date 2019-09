Castro Daire, no distrito de Viseu, está a ser atingido por dois incêndios de grande dimensão, que mobilizam mais de 500 operacionais e 11 meios aéreos, segundo a página da Proteção Civil.

Estes dois fogos lavram nas freguesias de Moledo e Monteiras, que estão separadas por pouco mais de 20 quilómetros. Ambos deflagraram durante a madrugada.

O incêndio em Moledo, com duas frentes ativas, lavra desde as 02:24 numa zona de mato e está a mobilizar 254 operacionais, assistidos por 68 veículos e oito meios aéreos.

Já em Monteiras estão 259 operacionais, 71 viaturas e três meios aéreos, que combatem as chamas que também lavram em zona de mato, desde as 03:48, em duas frentes ativas.

Um terceiro fogo em Castro Daire, o primeiro a deflagrar, às 02:01, na freguesia de Picão e Ermida, igualmente a cerca de 20 km das localidades anteriores, foi dominado no início da manhã.

Ainda no distrito de Viseu, mas no concelho de Cinfães, na freguesia de Tendais, lavra desde as 22:50 de sábado, um incêndio com duas frentes que está a mobilizar 88 operacionais, 30 meios terrestres e um aéreo, considerado uma ocorrência importante pela Proteção Civil. Também em Cinfães, mas em S. Cristovão da Nogueira, lavra desde as 05:20 um fogo no qual estão empenhados 41 operacionais, dez veículos e dois meios aéreos.