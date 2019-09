/ AM

Um incêndio que deflagrou esta quarta-feira à tarde no concelho do Sátão mantém uma frente ativa, mas está “a ceder aos meios”, disse fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro de Viseu.

Em declarações à agência Lusa cerca das 21:00, a mesma fonte explicou que o incêndio, que teve início às 17:20, na localidade de Covelo, freguesia de Ferreira de Aves, “foi muito forte no início”, o que obrigou a mobilizar um grande número de meios.

As chamas lavram numa zona de mato e pinhal, não havendo povoações em risco, acrescentou.

No local, encontram-se 360 operacionais, apoiados por 101 viaturas, de acordo com a página na internet da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil.