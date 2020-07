Um homem de 32 anos morreu na sequência de um acidente com um trator em Mangualde, distrito de Viseu, confirmaram à agência Lusa fontes da Proteção Civil e da GNR.

De acordo com fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viseu, uma pessoa ficou encarcerada no capotamento de um trator, num terreno agrícola perto da capela de Nossa Senhora do Castelo (Mangualde), e acabou por morrer.

Fonte do Comando Territorial de Viseu da GNR confirmou a informação, acrescentando que a vítima mortal é um homem de 32 anos.

O CDOS de Viseu disse ainda que o alerta foi dado às 19:49 e que estiveram no local do acidente 12 elementos dos Bombeiros Voluntários de Mangualde, apoiados por quatro viaturas, seis elementos da GNR, apoiados por três veículos, e a viatura médica de emergência e reanimação do Hospital de São Teotónio, em Viseu.