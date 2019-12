Luís Figueiredo é professor e há três anos que diz ser perseguido por um ex-funcionário do agrupamento de escolas. Acumulou funções de professor-instrutor e tratou do processo de uma agressão entre funcionários, a 13 de maio de 2016.

O assistente operacional que socou o colega foi despedido em dezembro do mesmo ano, mas não terá aceitado bem as consequências. Desde essa altura que alegadamente, persegue, ameaça e agride todos os envolvidos no processo. Dizem que além de agredir os ex-colegas, persegue e insulta também os familiares.

A vítima apresentou queixas na GNR, enviou cartas ao Presidente da República, a todas as bancadas parlamentares, e aos serviços do Ministério da Educação, mas até ao momento não foram tomadas medidas.

Contactado pela TVI, em julho, o Ministério da Educação confirma ter recebido um documento por parte do docente, no qual relata os comportamentos de que tem sido alvo por parte do trabalhador demitido.

Por considerar que esses comportamentos se encontram potencialmente na esfera criminal e, nessa medida, fora do seu âmbito de competência, o Ministério da Educação, enviou-o para o Ministério Público.



O Ministério acrescenta ainda que "o referido trabalhador foi demitido no seguimento de um processo disciplinar, decidido pelo Ministro da Educação".



O funcionário, António Costa, recorreu do processo, e tenta agora voltar ao Agrupamento de Escolas Álvaro Coutinho, em Penedono. O caso está no Tribunal Administrativo e Fiscal de Viseu.