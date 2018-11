O corpo da segunda vítima mortal do desmoronamento da Estrada Municipal 255, em Borba, já foi retirado pelas autoridades do fundo do poço mais pequeno da pedreira onde aconteceu a tragédia. A TVI apurou que o corpo estava junto a uma parede da pedreira, dentro de água, num local que tinha sido sinalizado pelos cães pisteiros da GNR.

Este sábado, no briefing à Comunicação Social, as autoridades informaram que a pedreira onde estava o corpo da segunda vítima mortal do acidente em Borba, estava quase "sem água". As condições facilitaram, assim, a retirada do corpo.