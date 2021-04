Um homem de 75 anos ficou esta segunda-feira gravemente ferido após ter sido atropelado por um veículo ligeiro na Estrada Nacional (EN) 308, em Viana do Castelo, que entretanto foi reaberta.

O comandante dos Bombeiros Sapadores de Viana do Castelo, António Cruz adiantou que o homem foi transportado em estado grave ao hospital de Braga.

O responsável adiantou que o alerta foi dado às 14:56 como sendo "um atropelamento rodoviário com a vítima debaixo da viatura", cenário que não se confirmou, mas que acabou por mobilizar para o dois desencarceradores, um dos Bombeiros Sapadores e outro dos Voluntários.

António Cruz explicou que o atropelamento ocorreu cruzamento dos Reis Magos, assim designado por se situar no lugar com o mesmo nome, em Mujães, na EN 308, no limite entre as freguesias de Vila de Punhe e Barroselas, na margem esquerda do rio Lima.

Também contactada pela Lusa, fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Viana do Castelo adiantou que ao local compareceram 15 operacionais e cinco viaturas dos Bombeiros Sapadores e Voluntários, INEM e GNR.