O despiste de um carro ligeiro provocou, este domingo, um ferido grave e um ligeiro em Santa Marinha, concelho de Vila Nova de Gaia, indicaram à Lusa fontes da Proteção Civil.

Ainda sem conseguirem precisar as idades das vítimas, fonte dos Bombeiros Sapadores de Vila Nova de Gaia indicou que ambas foram transportadas para o Centro Hospitalar daquele concelho do distrito do Porto.

O alerta foi dado cerca das 11:40 na Rua General Torres.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto descreveu que uma das vítimas teve de ser desencarcerada e outra foi projetada após o despiste.

No local estiveram elementos dos Sapadores de Gaia, dos Bombeiros Voluntários de Coimbrões, a PSP, o INEM, s Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Gaia, num total de 23 operacionais apoiados por nove veículos.