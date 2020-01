Dois homens foram condenados a 25 anos de prisão por crimes de abuso sexual de crianças e de pornografia de menores, divulgou a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa (PGDL) esta terça-feira.

Segundo o acordão, um dos arguidos, de 20 anos de idade, geria um site na “Dark Net” chamado Baby Heart, no qual vários utilizadores partilhavam “conteúdo de pornografia infantil, com predominância para crianças de tenra idade”.

A investigação remonta já a 2017, ano em que as autoridades apuraram que estava programado um encontro entre este arguido e um outro membro do site, com o objetivo de produzirem em conjunto material de pornografia de menores.

Foi realizada busca à residência do arguido e identificado e detido o outro indivíduo (um técnico informático de 40 anos) com quem aquele planeara encontrar-se”, indica a PGDL , sublinhando que os arguidos foram então sujeitos a prisão preventiva.

Na busca foi apreendido diverso material informático, que permitiu identificar milhares de ficheiros e, a partir deles, outros pedófilos em diversas partes do mundo, numa enorme investigação internacional.

Foram ainda identificadas dezenas de vítimas.

O tribunal deu como provado todos os factos descritos na acusação.

Outros quatro suspeitos foram absolvidos por não se ter demonstrado que tivessem conhecimento dos abusos.