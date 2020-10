O presidente da Câmara da Covilhã, Vítor Pereira, teve resultado positivo ao novo coronavírus e vai manter-se confinado, seguindo a indicação das autoridades de saúde, disse o próprio à agência Lusa.

"Apesar de todos os cuidados que sempre tomo, até porque sou doente de risco, tive sintomas de uma leve constipação que, nos tempos que correm, podia ter outra origem e significado e, assim, decidi submeter o assunto aos profissionais de saúde que me aconselharam a efetuar o teste PCR a fim de verificar se estava contaminado pelo vírus SARS-CoV-2. Efetuado hoje o respetivo teste, o mesmo deu resultado positivo", afirmou.

O autarca adiantou que irá manter-se confinado, mas que continuará a trabalhar à distância, até porque se encontra "estável e praticamente sem sintomas".

Os colaboradores mais próximos também serão testados, bem como os vereadores a tempo inteiro, que ficarão em isolamento preventivo até conhecerem o resultado do respetivo teste.

Recordou que antes mesmo de conhecer o resultado do teste, decidiu cancelar as cerimónias comemorativas do 150º aniversário da elevação da Covilhã, que deviam decorrer esta terça-feira, e que irão agora realizar-se "em momento seguro, adequado e oportuno".

Não obstante ser feriado municipal, para terça-feira está já marcada uma ação de desinfeção preventiva do edifício da câmara municipal.

Para já, não está previsto nenhum encerramento, mas a autarquia garante que seguirá todos os passos que as autoridades de saúde possam considerar necessários.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de 1,1 milhões de mortos e mais de 40 milhões de casos de infeção em todo o mundo, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em Portugal, morreram 2.198 pessoas dos 101.860 casos de infeção confirmados, de acordo com o boletim mais recente da Direção-Geral da Saúde.

A doença é transmitida por um novo coronavírus detetado no final de dezembro de 2019, em Wuhan, uma cidade do centro da China.