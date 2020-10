O homem suspeito de ter baleado uma mulher grávida no concelho de Tomar, na segunda-feira, vai ficar preso preventivamente, estando indiciado pela prática de um crime de homicídio agravado na forma tentada e outro de detenção de arma proibida.

Em comunicado, a Procuradoria da Comarca de Santarém afirma que o sexagenário foi ouvido na quinta-feira à tarde em primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido aplicada a medida de coação mais gravosa, a prisão preventiva, por ser “a única considerada adequada à gravidade dos factos e perigosidade do arguido”.

Segundo o Ministério Público, na sequência de desentendimentos entre vizinhos, o arguido muniu-se de uma “arma de fogo de que era possuidor, com a qual realizou um disparo na direção do tórax da sua vizinha, uma cidadã de 37 anos de idade, que está grávida” e que permanece hospitalizada.

O arguido tinha em casa uma segunda arma de fogo de calibre proibido e dois objetos, um dos quais em formato similar a bastão, com potencialidades para agressão, objetos que lhe foram apreendidos” , acrescenta a nota.

O inquérito corre termos na 2.ª secção de inquéritos do Departamento de Investigação e Ação Penal de Santarém, especializada na tramitação de crimes violentos, contando a investigação com a Polícia Judiciária (PJ), refere o MP.

A PJ anunciou na quarta-feira a detenção do homem, de 69 anos, bem como a apreensão da arma utilizada e de uma outra de "calibre ilegal".

Na sequência de altercações ocorridas entre o autor e o filho da vítima, o arguido desferiu um tiro com arma de fogo numa mulher de 37 anos de idade que se encontra grávida, atingindo-a no tórax. A vítima foi assistida no hospital de Abrantes", afirmava o comunicado da PJ.