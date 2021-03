Duas pessoas morreram esta quinta-feira após terem sido atropeladas por uma ambulância de transporte de doentes não urgentes em Santa Maria da Feira.

O acidente ocorreu às 9:25 perto da zona do Europarque, segundo fonte dos Bombeiros Voluntários de Santa Maria da Feira.

Uma das vítimas é uma mulher de 30 anos e a outra é um homem com 60. O despiste ocorreu ao mesmo tempo em que as vítimas estavam a realizar um passeio.

De acordo com o Comandante Jorge Coelho, os bombeiros foram alertados para um atropelamento e encontraram as duas vítimas em paragem cardiorrespiratória. Ambos os óbitos foram declarados no local.

No local, estiveram 4 veículos dos bombeiros, operacionais da PSP e dois Veículos de Emergência Médica.