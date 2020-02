A TVI teve acesso ao auto de denúncia de Miguel Afonso e Filipe Osório de Castro, membros do conselho diretivo do Sporting que dizem ter sido agredidos por elementos da claque Juve Leo, após o dérbi de futsal com o Benfica e antes do jogo com o Portimonense, no domingo.

Segundo a queixa apresentada na PSP, Miguel Afonso e Filipe Osório de Castro, bem como uma familiar menor, foram insultados e ameaçados logo à porta do Pavilhão João Rocha.

Os membros da claque terão exigido a demissão do vogal e do vice-presidente leoninos. "Se não se demitirem, vão aparecer todos partidos, vamos atrás de vocês e vão levar!", terão dito os alegados agressores.

Miguel Afonso, vogal da direção, diz ter sido pontapeado por três vezes, nas pernas e na lombar, mas sem necessidade de receber tratamento hospitalar. Já a filha de 16 anos terá sido "cuspida repetidamente".

Filipe Osório de Castro, vice-presidente, também confirma que sofreu agressões, mas sem gravidade.

Os lesados garantem que os agressores "vestiam camisolas alusivas ao Sporting e, pelo menos um deles, à Juve Leo".

Aguardam-se, agora, os resultados das imagens de videovigilância para identificar os envolvidos.

A situação foi, ainda, de acordo com a queixa, "presenciada pelos vigilantes da 2045, que estavam de serviço naquele momento, bem como pelo diretor comercial do Sporting".