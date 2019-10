O pedido é repetido vezes sem conta e é para todos, ajudar a Liga Portuguesa Contra o Cancro a ajudar quem mais precisa.

Cristiano Ronaldo volta a ser o embaixador da campanha, pelo terceiro ano consecutivo.

Nas ruas do Porto vão estar mais de 500 mil voluntários. Só no norte do país, são mais de cinco mil as pessoas que vão colaborar no peditório e 20 mil a nível nacional.

Esta vai ser a maior angariação de fundos de sempre da Liga Nacional Contra o Cancro.