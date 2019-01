Um polícia norte-americano regressava das férias do Natal, no dia 30 de dezembro, quando se apercebeu que uma das passageiras a bordo do voo de ligação entre Munique e Lisboa estava a ter convulsões.

De acordo com o testemunho do departamento da polícia de Massachusetts partilhado na página de Facebook, Christian Paluk sentiu uma grande agitação entre a tripulação presente no avião, o que o intrigou. Foi depois do capitão perguntar se havia algum médico presente entre os passageiros e não obter uma resposta positiva, que o polícia se chegou à frente.

Estabilizar a vítima era o principal objetivo do socorrista, tendo recorrido ao kit médico presente no avião. Assim que aterrou em Lisboa, a turista alemã foi levada de imediato para o hospital.

Esperamos que a vítima recupere na totalidade, e esta é a história que nos relembra qual o verdadeiro significado desta quadra”, escreveu o departamento da polícia de Massachusetts.

Um momento heróico partilhado pelas autoridades norte-americanas no Facebook que já conta não só com mais de 3.000 gostos, como também com variados comentários de apoio e de agradecimento a Christian Paluk, tanto internacionais como portugueses.