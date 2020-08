Depois da enchente de passageiros que se verificou no aeroporto de Faro, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) vai reforçar o número de inspetores.

A situação foi verificada depois de ter sido aberto o corredor aéreo com o Reino Unido. Por já ser considerado um país “seguro”, Portugal, especialmente a região sul, tem sido muito procurada por britânicos, o que levou ao congestionamento do aeroporto.

No comunicado, é ainda explicado que, “atualmente, o controlo documental de passageiros no Aeroporto de Faro está a funcionar, por determinação da ANA Aeroportos, na chamada ‘zona de inverno’, que não se encontra adequada a receber o exponencial crescimento do número de passageiros (+190%), após a abertura do corredor aéreo com o Reino Unido. Esta zona de inverno contempla apenas 5 posições de controlo documental de passageiros na área de chegadas, não tendo a ANA Aeroportos ainda aberto a ‘zona de verão’ que contempla 10 posições de controlo que permitiriam garantir maior celeridade no controlo de fronteira”.