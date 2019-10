O forte vento na zona do Aeroporto Internacional da Madeira está a impedir o movimento de aterragens e descolagens, tendo seis aviões regressado à origem ou divergido para outros aeroportos, informou fonte do aeroporto.

A mesma fonte do aeroporto da ilha confirmou que este domingo nenhum avião da escala conseguiu aterrar até às 10:00, com o último a utilizar a pista às 00:58.

O problema é o vento e alguma fraca visibilidade”, explicou.

Da escala de chegadas previstas para este domingo, dois aviões da Tap, um proveniente do Porto divergiu para Lisboa e outro com origem nesta cidade regressou à origem.

A mesma situação aconteceu com duas aeronaves da easyjet.

Dois voos da TuiFly, um oriundo de Hannover e outro de Munique optaram por ir para Gran Canária, mencionou a mesma fonte.

O avião da Binter ainda não descolou do Porto Santo para realizar a ligação entre as duas ilhas.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) colocou o arquipélago da Madeira (ilhas da Madeira e Porto Santo) sob aviso amarelo devido às previsões de precipitação, sobretudo nas zonas montanhosas.

Céu muito nublado, períodos de chuva, por vezes forte, a partir do início da manhã, passando a regime de aguaceiros a partir do meio da tarde, sendo mais frequentes nas vertentes norte e terras altas, são as previsões atmosféricas do IPMA para hoje para o arquipélago.

Quanto ao vento, indica que será moderado de sudoeste, por vezes forte (até 40 quilómetros), sendo moderado a forte (30 a 50 quilómetros) nas terras altas, rodando para noroeste durante a tarde.