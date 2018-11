Um incêndio que deflagrou esta sexta-feira num restaurante de um centro comercial, em Santarém, obrigou à evacuação do edifício, disse à agência Lusa fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS).

Recebemos o alerta pelas 22:21 para um incêndio na cozinha de um restaurante de um centro comercial em Santarém. Foi efetuada a evacuação do edifício e as chamas estão já dominadas e em fase de resolução”, disse à Lusa fonte do CDOS de Santarém, cerca das 23:30