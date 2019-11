"Acho que os jornalistas deveriam ser solidários com alguém [Assange] que correu vários riscos para expor a verdade", isto porque a acusação e os seus termos "podem facilmente ser alargados" aos profissionais de media que trabalharam com ele.

Por isso, "não vejo qualquer razão para que devam estar nesta situação", acrescentando que em ambos os casos - Rui Pinto e Julian Assange - há "forças poderosas" como os "agentes do futebol" e o governo dos Estados Unidos, respetivamente.

Juan Branco falava numa conferência de imprensa com jornalistas na Web Summit, cimeira tecnológica que termina hoje em Lisboa.

O consultor legal do WikiLeaks, Juan Branco, afirmou esta quinta-feira que Rui Pinto, que denunciou alegados casos de corrupção e evasão fiscal no futebol , está a ser "privado de direitos básicos".

Continuar a ler

VÍDEO MAIS VISTO

Vídeo mostra o momento do resgate do recém-nascido encontrado no lixo