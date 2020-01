William Carvalho, a jogar agora no Bétis de Sevilha, disse, esta sexta-feira, em tribunal, que Bruno de Carvalho terá mandado "partir os carros dos jogadores" para os ameaçar. Declarações proferidas na 24ª sessão do julgamento das agressões na Academia do Sporting em Alcochete.

“O Mustafá ligou-me a dizer que o Bruno de Carvalho lhe tinha ligado e tinha dito para partir os carros dos jogadores, para ameaçar os jogadores."

Além deste dado, o jogador, que foi o terceiro a apresentar a carta de rescisão com o clube, depois dos incidentes, disse que o antigo presidente do Sporting lhe disse que ele era "um dos culpados dos maus resultados" no clube. O jogador disse que, em abril, depois da derrota com o atlético e dos posts no Facebook, “o presidente virou-se para mim e disse que era um dos culpados dos maus resultados, disse que eu já devia ter saído há muito tempo". "E eu disse-lhe que ele dizia ter vergonha por estar a dizer aquilo”, acrescentou.

O jogador, que depôs por Skype, por estar a jogar no estrangeiro, entrou para o Sporting com 14 anos e saiu com 26.

no depoimento, admitiu conhecer alguns dos arguidos, entre eles, Domingos Monteiro, Fernando Monteiro, Fernando Mendes, Mustafá e Tiago Silva. "Conheço o Elton camará [“Aleluia”], não é uma amizade, mas se o vir cumprimento-o”, disse.

William Carvalho descreveu os acontecimentos de 14 de maio:

Quando as pessoas entraram eu estava dentro do balneário. (...) Eu apercebi-me antes de entrarem no balneário porque estava no ginásio. Gritavam e faziam barulho. (...) Quando me apercebi, já estavam dentro do balneário. O Vasco Fernandes chegou a fechar a porta, mas eles conseguiram abrir porque a porta não tem chave.”

Eram 40, uns trinta e tal quarenta. Eles entraram e estavam aos gritos, a ameaçar 'vamos matar-vos' e a perguntar 'onde está o William e o Rui Patrício. Um agarrou-me no braço e disse-me que não era digno de vestir aquela camisola, fui agredido por três ou quatro no peito e nas costas.”

William contou ainda que estava ao pé de Rui Patrício e de Coates: “Ambos tentaram socorrer-me.”

Eu vi lançarem tochas lá fora, dentro do balneário não vi, mas percebi que estavam tochas também.”

O jogador disse também que, das pessoas que entraram no balneário, reconheceu Valter Semedo: “O Rui e o Coates conseguiram segurar os rapazes que me estavam a dar socos e eu consegui sair para a casa de banho. Foi nesta altura que vi o Valter Semedo à porta da casa de banho. Eu perguntei-lhe ´o que é que se passa aqui?´ E ele disse ´depois falamos'.”

William afirmou ter visto Fernando Mendes, Alelui e outra pessoa "na parte de fora do edifício", mas não se lembra se deram alguma justificação para ali estarem. o”