A quinta edição do Maior Mercado de Natal do país vai ter um formato especial.

No domingo, dia 20 de dezembro, a magia do Wonderland volta a contagiar o país, na Aldeia de Natal do Somos Portugal da TVI.

A quadra enche-se de luz, cor, animação, e a festa faz-se também com muita música, com a chegada de uma Parada de Natal, que irá percorrer as ruas de Lisboa", anunciou a TVI, em comunicado.

Somos Portugal Wonderland é uma emissão especial dedicada a este mercado de Natal, com a presença das mais emblemáticas atrações de Natal: trenó com renas, bola de neve gigante e a casa do Pai Natal.

Também durante o fim de semana, as manhãs de Lisboa vão ter outra magia. Um cortejo de Natal vai passar por várias ruas da capital, entre as 10:00 e as 12:30.

E porque o Natal também é tempo de partilha, a TVI associa-se à Santa Casa da Misericórdia e Jogos Santa Casa, à Câmara Municipal de Lisboa e à NIU para oferecer um Natal mais feliz a quem mais precisa, com a entrega de cabazes alimentares e brinquedos a famílias carenciadas.