Os portugueses que estiveram em Wuhan e que foram repatriados este domingo vão ficar em isolamento profilático voluntário durante 14 dias. Esta informação foi confirmada pela ministra da Saúde, Marta Temido, numa conferência de imprensa realizada pelas 21:00, no Ministério da Saúde.

São 20 os cidadãos que foram repatriados, entre os quais estão dois diplomatas portugueses em serviço na China e duas cidadãs brasileiras.

Por razões de segurança para os próprios e para toda a comunidade, durante os próximos 14 dias todo o grupo ficará em isolamento profilático. Esta opção fundamenta-se na fase epidémica em que nos encontramos a nível internacional, a fase de contenção", sublinhou a ministra, Marta Temido.

O C-130 da Força Aérea Portuguesa que transportou os portugueses desde a base militar de Istres, sul da cidade francesa de Marselha, aterrou na Base Aérea de Figo Maduro à hora prevista, 20:30.

A ministra da Saúde explicou que os portugueses vão ser submetidos a uma avaliação médica individual que envolve a "história clínica, um inquérito epidemiológico e esclarecimentos diversos".

Caso seja identificado algum possível caso durante a avaliação, este será enviado para um dos hospitais de referência, sendo, neste caso, o Hospital Curry Cabral, em Lisboa.

Se não for validado nenhum caso no final da avaliação, os repatriados ficarão depois em isolamento profilático voluntário, para o qual existem 13 quartos no Hospital Pulido Valente e 10 no Parque da Saúde de Lisboa.

Serão feitas colheitas de material biológico para testes laboratoriais, que serão analisadas pelo Instituto Nacional de Saúde Dr. Ricardo Jorge.

Os resultados permitirão saber se há pessoas infetadas", frisou Marta Temido.

Durante o período de isolamento de 14 dias, os portugueses vão ser acompanhados pela Equipa da Sanidade Internacional, coordenada pela Direção-Geral da Saúde.

Não se prevê que haja visitas, mesmo que controladas", acrescentou a ministra.

A governante agradeceu a todos os profissionais envolvidos nesta operação que considerou "complexa e sensível" e "que foi concluída com sucesso".

A Direção-Geral da Saúde fará um boletim clínico diário do grupo e o Ministério da Saúde realizará uma conferência de imprensa diária para dar conta da evolução da situação.

Vinte pessoas repatriadas por França que chegaram este domingo a Marselha no mesmo avião que os portugueses vão realizar exames médicos de imediato, já que apresentam sintomas de um possível contágio.

A China elevou para 304 mortos e mais de 14 mil infetados o balanço do surto de pneumonia provocado por um novo coronavírus (2019-nCoV) detetado em dezembro, em Wuhan, capital da província de Hubei (centro).

A Organização Mundial de Saúde (OMS) declarou na quinta-feira uma situação de emergência de saúde pública de âmbito internacional (PHEIC, na sigla inglesa) por causa do surto do novo coronavírus na China.