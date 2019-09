Desde que chegou ao The Yeatman, em Vila Nova de Gaia, acabou com o ataque das gaivotas nas suas esplanadas. Lúcifer, que chegou a chamar-se Nemo, tem cinco anos e é uma águia-de-Harris, muitas vezes confundida com um falcão. Foi comprada com seis meses a um criador e ensinada no Algarve, viajando no último mês para o Porto para passar a estar três horas por dia no hotel e ser a solução, depois de várias alternativas testadas serem contornadas pelas gaivotas. Os esforços anteriores para tentar evitar os ataques passaram por sistemas de som, redes, mochos de plástico colocados no telhado e, por último, pássaros negros em papel, simbolizando águias, que a inteligência das gaivotas contornou. Três horas por dia, sete dias por semana, a ave de rapina surge entre as 08:00 e as 08:30 na esplanada do nono piso do hotel para acabar com a presença das gaivotas, que chegavam a ser dez. O hotel pondera, agora, alargar os serviços de Lúcifer à zona da piscina, onde as gaivotas surgem com frequência e não apenas para beber água.