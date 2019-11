A GNR lançou um novo apelo à segurança rodoviária das crianças. Desta vez, e através do Twitter, os militares partilharam uma publicação em que a personagem de "The Mandolarian" que ficou conhecida como "Baby Yoda" aparece numa cadeirinha com um cinto, como se fosse uma criança.

Nem o Baby Yoda é indiferente", refere o post.

"Baby Yoda" é uma personagem de "The Mandalorian", da Disney, uma série do universo Star Wars. A personagem, embora não tenha ainda nome, é da mesma espécie de uma figura icónica da saga, o Mestre Yoda.

Nesta publicação, a GNR apela aos pais que transportem os filhos de forma adequada, recorrendo sempre ao sistema de retenção, a chamada cadeirinha.

Nem o Baby Yoda é indiferente!

Nunca se esqueça de utilizar o sistema de retenção "cadeirinha" adequado para transportar o seu filho. Porque a segurança das crianças está em primeiro lugar!#BabyYoda #BabyYodaDisney #DisneyPlus #Disney #StarWars #Yoda pic.twitter.com/Faq1AEZbbp — GNR - Guarda Nacional Republicana (@GNRepublicana) November 28, 2019

Veja aqui o trailer de "The Mandalorian".

Entretanto, e devido ao sucesso do pequeno Yoda, a Disney anunciou que vai lançar uma coleção destes bonecos, que deverão chegar às lojas a tempo do Natal.

Enquanto não chegam, os produtos estão disponíveis online.