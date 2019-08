Um despiste de um ligeiro fez, esta quinta-feira, dois feridos graves na estrada do Zavial, em Vila de Bispo, no Algarve, confirmou fonte do CDOS de Faro à TVI24.

De acordo com a mesma fonte, as crianças, um menino de 12 anos e uma menina de 7 anos, seguiam com uma mulher de 46 anos que sofreu ferimentos ligeiros que foi transportada para o hospital de Portimão.

À TVI24, fonte do INEM disse que as crianças foram helitransportadas para o hospital de Santa Maria, em Lisboa.

No local estiveram meios dos Bombeiros de Vila de Bispo, da GNR, a Viatura de Emergência Médica de Lagos e o Helicóptero do INEM de Lagos.