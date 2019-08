Cerca de 50 casos coincidentes com um quadro de gastroenterite em participantes num festival de música em Ponte de Sor, no distrito de Portalegre, estão a ser investigados pela Autoridade de Saúde Pública.

A delegada de saúde pública de Portalegre, Margarida Saudade e Silva, disse hoje à agência Lusa que os doentes deram entrada no Centro de Saúde de Ponte de Sor, no decorrer do festival ZNA Gathering, não havendo registos de internamentos.

O festival de música teve início dia 19 deste mês e terminou na segunda-feira, nas imediações da barragem de Montargil.

Neste momento está a ser feita a investigação epidemiológica da situação, para confirmar se se chega a uma conclusão da causa da gastroenterite”, disse.

De acordo com a responsável, o número de dias em que decorreram os casos e pela “pouca intensidade” da situação, leva os profissionais de saúde a pensar que foi um vírus que poderá ter provocado esta situação.

De qualquer forma ainda não temos uma certeza”, sublinhou.

As autoridades de saúde aguardam agora o resultado de alguns exames laboratoriais, estando também a ser feita “alguma colheita de água” num poço existente naquela zona onde decorreu o festival.

A Lusa tentou contactar a organização do festival ZNA Gathering, mas as várias tentativas efetuadas revelaram-se infrutíferas.

O ZNA Gathering é um festival que diz ter por missão trazer “sentimentos e sons de um passado recente de volta à vida numa atmosfera muito amigável através de um acolhedor encontro”.

O cartaz da edição deste ano reunia vários artistas cujas carreiras dentro da cena do trance psicadélico internacional começaram nos anos 1990, desde Juno Reactor a Astral Projection passando por Man With No Name, entre muitos outros.