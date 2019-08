O Ministério Público (MP) acusou um homem de homicídio qualificado, roubo agravado e incêndio tentado por suspeitas de matar outro, de 70 anos, em São Brás de Alportel (Algarve), em setembro de 2018, informou esta terça-feira a Procuradoria de Faro.

Segundo o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Faro, o arguido, de 39 anos, terá agido com uma mulher, de 38 anos, conhecida da vítima, a qual foi acusada dos crimes de roubo agravado e de incêndio tentado, anunciou em comunicado a Procuradoria no seu sítio oficial na Internet.

De acordo com a acusação, citada no documento, o arguido “bateu repetidamente na vítima com um objeto não determinado até a matar”, quando esta se encontrava deitada na cama, no quarto onde também estaria a arguida.

Os factos remontam à noite de 17 para 18 de setembro de 2018, no concelho de São Brás de Alportel, no distrito de Faro.

Segundo o MP, os arguidos "terão depois despejado álcool sobre a cama da vítima, ateado fogo a papéis, aberto os bicos de gás do fogão e acendido uma vela, tentando, desse modo causar uma explosão e um incêndio que apagasse os vestígios do crime”.

Os dois arguidos terão também revistado a casa e levado consigo os valores que encontraram”, adiantou o MP.

O homem encontra-se detido em prisão preventiva desde 20 de fevereiro passado por ordem do Tribunal de Faro, enquanto a mulher está sujeita à obrigação de apresentações periódicas no posto policial e proibida de sair do concelho da sua residência.

A investigação foi efetuada pela Polícia Judiciária, tendo o inquérito sido dirigido pelo MP da 2.ª secção do DIAP de Faro.