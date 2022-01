O bebé que foi entregue às tropas americanas no meio do desespero da tentativa de saída de Cabul, em agosto, voltou à família este sábado. A notícia é avançada pela agência Reuters, que retrata a história de Sohail Ahmadi, que se tornou uma das figuras da evacuação afegã a 19 de agosto.

Aquele dia ficou marcado por uma fotografia: Mirza Ali Ahmadi (pai de Sohail Ahmadi), que estava do lado de fora do aeroporto, foi visto a entregar uma criança, então com dois meses, a um soldado norte-americano que estava dentro do recinto, na altura o único local seguro para fugir ao domínio talibã.

Sohail Ahmadi e a família foram apenas alguns dos milhares de pessoas que tentaram fugir do Afeganistão entre 15 e 31 de agosto, duas semanas marcadas por uma grave crise humanitária, e durante as quais mais de 100 mil pessoas foram retiradas do país asiático.

A Reuters acompanhou sempre a história, e em novembro publicou uma notícia com várias fotografias da criança. Foi isso que levou o taxista Hamid Safi a identificar o menino. O homem, de 29 anos, encontrou Sohail Ahmadi no aeroporto e levou-o para casa.

Mais de sete semanas depois, que envolveram negociações e até uma breve detenção, Hamid Safi conseguiu entregar o menino ao avô, em Cabul.

Agora, o objetivo é conseguir fazer chegar a criança de sete meses aos Estados Unidos, onde estão os pais e os irmãos, retirados com sucesso do Afeganistão.

O objetivo de Mirza Ali Ahmadi, bem como de Suraya Ahmadi, mãe do bebé, era que o filho não ficasse perdido ou esmagado pela multidão que se acercava perto do aeroporto. Então, decidiram dar a criança aos soldados do outro lado do muro.

O pai admitiu à Reuters que se tratou de um ato de desespero, sendo que esperava reencontrar-se com o filho minutos depois, até porque estava a cerca de cinco metros das portas de entrada no aeroporto.

Instantes depois, as forças talibãs conseguiram fazer a multidão recuar, e a família Ahmadi viu a hipótese de deixar o Afegnanistão naquele dia esfumar-se. Mirza Ali, a mulher e os outros quatro filhos acabaram por ficar do lado de fora do aeroporto, onde Sohail ficou sozinho.

Mais tarde, a família acabou por conseguir sair para os Estados Unidos, até porque o homem trabalhava para o governo norte-americano. Mirza Ali Ahmadi procurou desesperadamente pelo filho no Aeroporto, mas disseram-lhe que a criança devia ter embarcado num outro voo rumo aos Estados Unidos.

A família Ahmadi chegou ao Texas, e durante meses esteve sem saber do paradeiro do membro mais novo.

Agora, a família afegã espera conseguir reunir-se totalmente em breve.