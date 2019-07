As eleições legislativas estão mesmo à porta. Faltam pouco mais de dois meses para os portugueses decidirem, a 6 de outubro, quem vai governar o país nos próximos quatro anos e quem querem que represente os seus interesses na Assembleia da República.

À data da sondagem da Multidados para a TVI, as intenções de voto dos portugueses distribuíam-se da seguinte forma:

PS 35,5% PSD 20,3% BE 14,7% PAN 7,9% PCP/PEV 5,6% CDS-PP 3,3% Outros 5,0% Brancos/Nulos 7,7%

Quais as grandes novidades deste panorama? O facto de o Partido Socialista não ter a maioria absoluta e o PAN passar a ser a quarta maior força política, à frente de partidos como o PCP e o CDS-PP. O Bloco de Esquerda também sobe 4,4% nas intenções de voto. Já o PSD, com 20,3%, tem o pior resultado de sempre numas legislativas.

Destes números, quando comparados com os resultados das legislativas de 2015, votariam no PSD 46,3% dos eleitores que votaram na coligação Portugal à Frente (PSD/CDS-PP). Os restantes iriam desviar a intenção de voto: 8,7% para o CDS-PP; 8,1% para o PS; 3,7% para o PAN; e 1,3% para o BE.

À data da sondagem, as intenções de voto no PSD e do CDS foram inferiores em 18,1%, já a do PS, ainda que sem maioria absoluta, sobe 3,5%.

A sondagem da Multidados, com o objetivo de avaliar a intenção de voto dos portugueses nas eleições legislativas, foi realizada entre 18 a 28 de julho, através de 800 entrevistas telefónicas e apresenta uma margem de erro de +3,5%, para um nível de confiança de 95%.

As razões apresentadas para não votar nas candidaturas apresentadas

Esta sondagem da Multidados apurou ainda algumas das razões que levariam os portugueses a não votar nas legislativas de outubro. Quase 30% do eleitorado afirmou que não confiava em nenhum dos partidos e 11,5% disse que não tem nenhum partido no qual costuma votar. De recordar que a abstenção em 2015 foi de 44,14%.

Não tenho nenhum partido em que voto habitualmente 11,5% Não sei qual o partido em que os meus familiares votam 0,0% Não há um partido que defenda os meus interesses 7,3% Não existe um partido que esteja próximo das minhas ideias 6,6% Não há um partido que tenha as pessoas que inspiram confiança 29,8% Não existe um partido que tem dirigentes que conheço pessoalmente 0,0% Nenhum partido exprime o meu protesto 2,9% Não há um partido que melhor se comunica com os eleitores 1,8% Nunca voto 8,3% Não sei 9,4% Outro motivo 14,2% Não respondo 8,2%

Em 2015, a coligação Portugal à Frente ganhou as eleições

Nas eleições legislativas de 4 de outubro de 2015, foi a coligação Portugal à Frente (PSD/CDS-PP) que ganhou as eleições com 38,36% dos votos, já a contar com Madeira e Açores. No entanto, o PS decidiu avançar com um Governo minoritário, com o apoio parlamentar do BE, PCP e PEV, a famosa geringonça.