Aprendem, conversam e convivem como pessoas verdadeiras, mas não existem no mundo real, apenas nos ecrãs. Chamam-se NEON’s e a gigante sul-coreana Samsung espera que desenvolvam personalidades que os tornem companheiros amigáveis, apresentadores de televisão, porta-vozes políticos e até instrutores de ioga.

No suporte a estas promessas da Samsung está uma plataforma tecnológica, também em desenvolvimento, com o nome de código Core R3 (R de Realidade, Tempo Real e Responsivo). Este núcleo de processamento é o responsável por todo o funcionamento desta inovação tecnológica. O Core R3 funciona como um cérebro, que recebe a informação, analisa e depois envia a resposta processada para o utilizador.

Com recurso a redes neurais e outras técnicas de inteligência artificial, a Core R3 estará equipada com informações sobre a aparência dos seres humanos, a forma como se comportam, reagem e interagem entre si. O objetivo é, de acordo com o STAR Labs, "criar computacionalmente uma realidade natural para lá do que a perceção normal pode distinguir".

Flying to CES tomorrow, and the code is finally working :) Ready to demo CORE R3. It can now autonomously create new expressions, new movements, new dialog (even in Hindi), completely different from the original captured data. pic.twitter.com/EPAJJrLyjd