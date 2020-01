Pela primeira vez, um satélite espacial europeu vai sobrevoar e fotografar uma zona inexplorada do Sole impossível de ver desde o planeta Terra.

A Agência Espacial Europeia (ESA), em parceria com a NASA, tem tudo a postos para lançar o Solar Orbiter, que tem mão de duas empresas portuguesas: a Critical Software e a Active Space Technologies.

A Critical Software foi responsável pela criação de sistemas de software do satélite, nomeadamente no que toca à central de controlo e de comando, de deteção e recuperação de falhas e de gestão de comportamento térmico, avançou a agência Lusa.

Já a Active Space Technologies fabricou componentes em titânio para o braço de suporte e orientação da antena de comunicação do satélite com a Terra e canais igualmente de titânio, para a passagem de luz, que atravessam o escudo térmico do aparelho.

O lançamento do Solar Orbiter está marcado para o dia 8 de fevereiro, e vai permitir obter imagens dos polos do Sol.

Esta importante missão vai também permitir investigar a relação entre o Sol e a Terra, ajudando-nos a perceber melhor o clima”, indica a ESA, em comunicado.

Luis Sánchez, chefe de operações da ESA para esta missão, avançou ao El País que “o satélite vai medir a vibração da superfície da fotosfera solar e isso vai ajudar a entender melhor o interior do astro”.

O Solar Orbiter vai trabalhar em conjunto com a sonda norte-americana Parker Solar Proba, que se encontra em órbita desde 2018. Ambos vão utilizar a gravidade do planeta Vénus para se aproximarem do Sol.

O satélite vai manter-se em torno do sol, a 42 milhões de quilómetros da superfície solar. Preparado para enfrentar temperaturas de 500.ºC, o satélite da ESA possui dez instrumentos para observar a superfície turbulenta do astro, a sua atmosfera exterior e as alterações no vento solar, nomeadamente a emissão contínua de partículas energéticas a partir da coroa, a camada mais externa da atmosfera solar.

O Solar Orbiter vai ser enviado para o espaço no dia 8 de fevereiro às 4:15, da base de Cabo Canaveral, nos Estados Unidos. A primeira aproximação do engenho ao Sol é esperada apenas em fevereiro do próximo ano.