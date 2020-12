A Inapa anunciou esta quarta-feira que está a ser alvo de um ataque aos seus sistemas informáticos corporativos, tendo já sido confirmada a violação de dados, apesar de ainda não ser possível avaliar a extensão, foi comunicado ao mercado.

A Inapa está a ser alvo de um ataque informático aos seus sistemas informáticos corporativos. A empresa adotou de imediato um conjunto de ações para isolar o ataque e identificar a sua origem, tendo decidido desligar temporariamente os seus servidores para proteger o seu negócio”, lê-se no comunicado remetido à Comissão do Mercado de valores Mobiliários (CMVM).

A produtora de papel de impressão adiantou que, apesar dos “sistemas e informação críticos” terem sido preservados, foi confirmada uma violação de dados, cuja extensão ainda não é possível avaliar.

No documento, a empresa garantiu ainda que está a articular a sua ação com as autoridades competentes.