A NASA captou, no passado dia 3 de setembro, imagens de uma avalanche em Marte. A agência explicou que este é um fenómeno recorrente durante a primavera do planeta, altura em que o pólo norte fica instável, originando a chamada "época das avalanches".

HiPOD 3 Sept 2019: Avalanche Season



Every spring the sun shines on the side of the stack of layers at the North Pole of Mars and the ice destabilizes.



NASA/JPL/University of Arizona