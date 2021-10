O Facebook e o Instagram estão novamente com falhas de acesso, depois de vários utilizadores se terem queixado de dificuldades com as as aplicações.

Numa publicação do Twitter, a rede social de Mark Zuckerberg disse estar a tentar resolver os problemas e pediu desculpa "por qualquer inconveniente" . O Instagram também já reagiu.

We’re aware that some people are having trouble accessing our apps and products. We’re working to get things back to normal as quickly as possible and we apologize for any inconvenience. — Facebook (@Facebook) October 8, 2021



We know some of you may be having some issues using Instagram right now (🥲). We’re so sorry and are working as quickly as possible to fix. — Instagram Comms (@InstagramComms) October 8, 2021

De acordo com o "Downdetector", portal que controla os problemas e falhas de serviços online, o número de queixas dos utilizadores destas aplicações aumentou por volta das 19:30.

Recorde-se que na segunda-feira o Facebook, Instagram e Whatsapp sofreram um "apagão" que durou cerca de seis horas.

A quebra do Facebook e das restantes aplicações levou o Telegram, um serviço de mensagens instantâneas (como o WhatsApp) a receber mais de 70 milhões de novas adesões, disse o fundador da rede, o russo Pavel Dourov.

Outras redes como o Twitter também viram um maior afluxo de utilizadores.